Samsun'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde balkondan düşen kadın ağır yaralandı.

Emirefendi Mahallesi Palmiye 3. Sokak'taki bir apartmanda oturan S.K. (34), dengesini kaybederek birinci kattaki dairesinin balkonundan düştü.

İki çocuk annesi kadının düştüğünü gören eşi, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı kadını Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yoğun bakıma alınan S.K'nin kafatası ve boynunda kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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