Samsun'da 7 yıl önce hastanedeki bıçaklı saldırıda öldürülen doktor anıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, çalıştığı hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kadın hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aynur Dağdemir, ölümünün 7. yılında anıldı.

Dağdemir'in Samsun Asri Mezarlık'taki mezarı başında düzenlenen anma törenine, eşi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, kızları Başak ve Tuğçe Dağdemir, Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Faysal Çadır ile hekimler ve çalışma arkadaşları katıldı.

Ailesi ve arkadaşları, dua ederek Dağdemir'in mezarına karanfil bıraktı.

Çadır, burada yaptığı açıklamada, 2015 yılında Opr. Dr. Kamil Furtun'un ve Opr. Dr. Aynur Dağdemir'in görev yaptıkları hastanelerde uğradıkları saldırıda hayatını kaybettiğini anlatarak, söz konusu yılın kendileri açısından çok acı bir yıl olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 19 Kasım 2015'te yaşanan olayda, Dağdemir'in sekreterinin eski eşi Yusuf Demirbaş, çalıştığı hastanede Dağdemir'i bıçakla öldürüp hastanenin 5. katından atlayarak intihar etmişti.



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