Samsun'da TEMA Vakfı üyeleri toprak ve erozyona dikkati çekmek için yürüdü

SAMSUN (AA) - TEMA Vakfı Samsun İlkadım Temsilciliğince "Erozyonla Mücadele Haftası" kapsamında toprak ve erozyona dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir araya gelen TEMA gönüllüleri, İstiklal Caddesi'nden yürüyerek Samsun Öğretmenevi önüne geldi.

TEMA Vakfı İlkadım Sorumlusu Derya Keleş Korkmaz, buradaki basın açıklamasında, toprağın karasal ve biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan en temel doğal varlık olduğunu söyledi.

Toprağın karadaki tüm canlıların yaşamını sağlayan ve iklimi düzenleyen bir varlık olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Böcekler, mantarlar, kuşlar, sürüngenler, memeliler gibi karadaki tüm tüketici canlı gruplarının yaşamı bitkilere bağlıdır. Bitkilerin yaşamı ise kökleriyle tutunabileceği toprağa, topraktaki suya, besin elementlerine ve toprak canlılarına bağlıdır. Başta azot olmak üzere topraktaki çok sayıda besin elementini bitkiler için kullanılır hale getiren topraktaki canlılardır. Hatta bitkilerin hastalıklara karşı dirençli, sağlıklı olmasını sağlayan da toprağın erozyona karşı direncini artıran da toprak canlılarıdır." dedi.

İçinde canlıların bulunmadığı toprağın üretken olmadığına dikkati çeken Korkmaz, "Sağlıklı bir kaşık toprakta dünyadaki insan sayısından fazla canlı bulunur. Erozyonla topraktaki biyolojik çeşitlilik ve biyolojik aktivite de giderek azalıyor. Bu nedenle erozyonla mücadele sadece toprak üretkenliğinin ve sağlığının korunması değil, üzerinde yaşattığı bitkilerin ve diğer canlıların, yani biyolojik çeşitliliğin de korunması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Dünyadaki yaşam çeşitliliği ne kadar fazlaysa ekosistemlerin de o kadar güçlü ve değişen çevre koşullarına karşı dirençli olabileceğine işaret eden Korkmaz, "Toprağımızın ve biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varılması gerekiyor. Doğayla uyumlu yaşayalım. İklimimizden, gıdamızdan, sağlığımızdan ve mirasımızdan olmayalım." diye konuştu.





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