Okçuluk Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 109 kulüpten 706 sporcu katılıyor.

Organizasyonun dördüncü gününde makaralı yay takım final atışları yapıldı. Erkeklerde Demka Okçuluk, kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci oldu.

21yaş altı makaralı yay erkeklerde ise Okçular Vakfı Spor Kulübü, kadınlarda Vedat Erbay Spor Akademisi birinciliğe ulaştı.

Turnuva yarın, makaralı yay ferdi final atışlarının ardından sona erecek.





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