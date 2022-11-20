Okçuluk Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sona erdi

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SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sona erdi.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 109 kulüpten 706 sporcu katıldı.

Organizasyonun beşinci gününde makaralı yay final atışları yapıldı.

Erkeklerde EGO Spor Kulübünden Muhammed Yetim, kadınlarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Yeşim Uçar Bostan birinci oldu.

21 yaş altı makaralı yay erkeklerde ise, Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübünden Efe Diril, kadınlarda İzzet Tekeli Akademi Spor Kulübünden Irmak Yüksel, federasyon kupasını kazandı.



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