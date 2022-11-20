Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Samsun'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - MHP'nin mitingi için Samsun'a gelen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, gençlerin MHP'ye büyük bir ilgisinin olduğunu gördüklerini söyledi.

MHP'nin "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında gerçekleştireceği miting için Samsun'a gelen Yıldırım, 6,5 milyon gencin ilk defa oy kullanacağını belirtti.



MHP'nin mitinglerine gençlerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldırım, "Ümit ediyoruz ki bu seçimde Cumhur İttifakı'ndan yana oyunu kullanacaklar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi, ilerlemesi ve Türk gençliğinin önünü açması açısından önemli bir şekilde tercihlerini ortaya koyacaklar." dedi.

"2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temasıyla çıktıkları mitinglerin çok önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, gençlerin de desteğiyle beraber önemli bir oy alacaklarını dile getirdi.

Yıldırım, "Hem ilk turda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir şekilde seçilebilmesi, hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir şekilde temsil edilebilmesi için her türlü çalışmayı yapıyoruz." diye konuştu.

Gençlerin desteğini önemsediklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin de bu anlamda destekleyeceğini şimdiden görebiliyoruz. O yüzden miting alanlarımız coşkulu, güzel bir mesaj verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güçlü bir şekilde ayakta durduğunu Cumhurbaşkanımızın ilk turda çok güçlü bir şekilde seçileceğini bu açık hava toplantılarında görebiliyoruz. Zaten bütün vatandaşlarımızı da bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.