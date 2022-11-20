Jandarma ormanlık alanda bulduğu 89 yaşındaki Alzheimer hastasını sırtında taşıdı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dün gece saatlerinde kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası, sabah ormanlık alanda bulundu.

Çaltu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Dursun'un (89) ailesi, dün akşam saatlerinde kayıp ihbarında bulundu.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Dursun'un bulunabilmesi için 7 jandarma asayiş timi, bir istihbarat dron timi ile 6 kişilik AFAD ekibi görevlendirildi. Aramalarda iz takip köpeği de kullanıldı.

On saatlik çalışma sonucu Hüseyin Dursun, evine üç kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

Arazi şartlarının kötü olması nedeniyle jandarma ekiplerince sırtta taşınarak 112 Acil Sağlık görevlilerine teslim edilen Dursun, sağlık kontrolü için Durağan ilçesindeki Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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