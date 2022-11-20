Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolunda Aydın Y. idaresindeki 06 YM 898 plakalı otomobil, Melik mevkisinde bilinmeyen bir sebeple takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Aydın Y. ile otomobilde bulunan Emine Y. ve 4 yaşındaki Almina Y. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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