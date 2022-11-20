Samsun'da panelvanın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Anadolu Bulvarı’nda Ü.Ç. (43) idaresindeki 55 ABH 249 plakalı panelvan, kavşağa girdiği esnada bilinmeyen bir sebeple devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Ü.Ç. ve araçta bulunan R.T, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





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