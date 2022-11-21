Bafra'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.



İsmet Paşa Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı'ndaki kavşakta, M.K. (17) yönetimindeki 34 AF 5355 plakalı otomobil, U.C.K'nin (18) kullandığı 53 ABH 387 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü belgesi olmayan M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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