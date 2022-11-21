Amasya'daki trafik kazasında yaralananlardan 2'sinin tedavisi Samsun'da devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu üç kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 8 kişiden 2'sinin tedavisi Samsun'da sürüyor.

Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda dün akşam "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a dönerken Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçiren ekipte yaralanan oyunculardan Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz'ın tedavileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, AA muhabirine, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Özkan, "Özgür Ayaz'ın ayak kemiğinde ve kaburgalarında kırık var. Ameliyat yapılacak. Uğur Şalvarcıoğlu ise yüzünden yaralanmış, çene kemiği kırılmış. Plastik cerrahi müdahale edilecek ama her iki hastamızın da genel sağlık durumları iyi." dedi.

Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da son oyunlarını sahneleyen tiyatro ekibinin içinde bulunduğu, Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmiş, sürücü Bektaş ile minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı.

Kazada yaralananlardan, sürücü Aykut Bektaş ile Melis İşiten ve Filiz Özbek tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin tedavileri serviste, Sergen Deveci'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.



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