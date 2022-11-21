Bafra Belediyesi mesleki liseden mezun olan öğrencilerle ilçeyi güzelleştiriyor

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SAMSUN (AA) - Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, Bafra Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında peyzaj çalışmalarında görev alıyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı açıklamada, Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrencilere Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev verdiklerini belirtti.



Kılıç, "Bafra Türkiye'nin en önemli ovalarından bir tanesi. Bafra’da yetişen ürünler Türkiye’nin her tarafına ulaştırılıyor. Mesleki eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin teoride öğrendiklerini uygulama alanlarında gerçekleştiriyor. Özellikle Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde çalışacak olan personelimizi meslek lisemizden mezun olan öğrencilerimizden seçiyoruz. Çocuklarımız okullarında teorik olarak elde ettikleri bilgileri sahada fidan dikiminde, park bahçede, seracılık ve peyzaj faaliyetlerimizde güzel bir şekilde uyguluyorlar." diye konuştu.

Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Vedat Demir de 2021 yılında mezun olan 7 öğrencinin Bafra Belediyesi ile istihdam iş birliği çevresinde istihdam edildiğini belirtti.

Öğrencilerin okulda öğrendiklerini pratiğe çevirdiklerini aktaran Demir, eğitim, üretim ve istihdam sloganıyla bir buçuk yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini, öğrencilerin bu çalışmalarla ilçeyi güzelleştirdiklerini kaydetti.

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