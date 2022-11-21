Samsun'da bulunan yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kocamanbaşı Mahallesi'nde çiftçi Müjdat Uslu, tarlada bitkin halde baykuş buldu.

Uslu'nun durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğinden gelen ekip, kuşu teslim aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne gönderilen kuşun, kanadı ve bacağında kırıklar tespit edildi.

Tedavi altına alınan baykuşun, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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