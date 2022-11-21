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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğünde silah atan kişiler sosyal medyadan tespit edildi

AA

Düğünde silah atan kişiler sosyal medyadan tespit edildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düğünde silah attıkları sosyal medyadan tespit edilen 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dededağ Mahallesi'ndeki bir düğünde silah atıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, silah atan B.B, İ.B, K.Ç, Ö.Ç. ve İ.A'yı tespit etti.

Zanlıların ikametlerinde arama yapan ekipler, silah ve mermi ele geçirdi.

Bafra Jandarma Komutanlığına götürülen 4 kişi hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem yapıldı.

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