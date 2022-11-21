Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediyesi ekiplerince yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kırsal mahallelerdeki yollarda kış öncesi bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Belediye Başkanı Halil Akgül, yaptığı açıklamada, geçen sene zor geçen kış şartlarında vatandaşı mağdur etmediklerini söyledi.

Bu yıl da kış bastırmadan çalışmalara başladıklarını belirten Akgül, "Özellikle yüksek mahallelerimiz olan Tacalan, Karayonca, Esatçiftliği, Gökçebaşı, Güzelvatan, Cevizli ve Tahnal’da ulaşımda sıkıntısı yaşamamak için Fen İşleri ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hava şartlarının elverdiği ölçüde diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız aralıksız devam edilecektir." dedi.

- SGK İl Müdürü'nden Havza TSO'nya ziyaret

Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ünal Kaya, Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

SGK İl Müdürü Kaya, burada yaptığı açıklamada, SGK'nın yapısı ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Havza TSO Başkanı Acar da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek SGK'nın işveren ve işçilere yönelik teşvik ve uygulamalarının istihdamın artması için önemli olduğunu kaydetti.

- Salıpazarı'nda ev hanımları için voleybol turnuvası düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evinin Sultanları" projesi kapsamında Salıpazarı’nda ev hanımları için voleybol turnuvası düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ev hanımlarının sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla düzenlenen turnuvanın Salıpazarı Spor Salonu'nda başladığı belirtildi.

Turnuvanın 26 Kasım'da sona ereceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Spor branşlarının bilinilirliğini artırmak, toplumu düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirerek, spor kültürü oluşturmak, katılımcıların beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek ve spor aracılığı ile sosyal hayata katılımları amaçlanmaktadır. Bu nedenle tüm ev hanımlarını bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz."

- MYO Müdürü Sungur, Kavak Kaymakamı Atar'ı ziyaret etti

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bilal Sungur, Kaymakam Faruk Atar'ı ziyaret etti.

Sungur, ziyarette, Kavak MYO ile çevre düzenlemesi ve yapımı tamamlanan öğrenci yurdu hakkında Atar'a bilgi verdi.

Ziyarette, Kavak MYO Müdür Yardımcıları Dr. Batuhan Özal ve İsmail Balkabak da hazır bulundu.













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