Samsun'daki uygulamalarda 3 günde aranan 64 kişi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da son 3 günde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda aranan 64 kişinin yakalandığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında şüpheli araç ve şahıslara yönelik denetimler, sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları yapıldığı bildirildi.

Uygulamalarda 30 bin 189 kişinin GBT kontrolü yapıldığı belirtilen açıklamada, "64 aranan şahıs yakalanmıştır. 22 şahsa adli, 64 şahsa idari işlem yapılarak idari para cezası uygulanmış olup 4 şahıs gözaltına alınmıştır. 2 aranan araç yakalanarak 6 araca cezai işlem uygulandı. 202 iş yeri kontrol edildi. 4 tabanca, 7 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 98 mermi, 52 kesici-delici alet, 393 sentetik ecza hap, 144,16 gram sentetik uyuşturucu, 958,98 gram metamfetamin, 986,31 gram esrar, 2 esrarlı sigara, 49 uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 terazi, 0,72 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Trafik ve asayiş yönünden 14 bin 160 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 2 bin 448 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanmış, 128 araç trafikten men edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Asayiş, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin uygulama ve denetimlere katıldığı belirtildi.

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