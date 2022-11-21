Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Saadet Caddesi'nde Irak uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Irak uyruklu A.F.A.A.S. ile O.Z.H.C. bıçakla yaralandı.

Polis ekiplerince çağrılan ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.









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