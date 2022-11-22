Bafra Orman İşletme Müdürlüğünün yeni orman muhafaza memurlarına eğitim

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Bafra Orman İşletme Müdürlüğünde yeni göreve başlayan 8 orman muhafaza memuruna eğitim verildi.

Bafra Orman İşletme Müdürlüğünde standartlara uygunluk, ürün zayiatının en aza indirilmesi, ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli orman emvali üretilmesi için dikkat edilmesi gerekenler hakkında yeni göreve başlayan orman muhafaza memurlarına uygulamalı eğitim sunuldu.

Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, yurt dışına döviz vermemek için gereken ürünleri temin etmeye çalıştıklarını belirterek, ormanlarda kırık ve devrik ağaçlardan birinci sınıf, kaliteli tomruğu nasıl elde edebileceklerinin yaptıklarını söyledi.

Bafra Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman endüstri mühendisi Nusret Öztürk ise daha kaliteli tomruk ve diğer orman ürünlerinin kesimi hakkında bilgi aktarıldığını kaydetti.





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