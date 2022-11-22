Vali Dağlı'dan Havza OSB'ye ziyaret

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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Dağlı, Havza programı kapsamında ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Havza OSB bağlantı yolu çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Burada, Kaymakam Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ile değerlendirmelerde bulunan Dağlı daha sonra Havza OSB idari binasında incelemelerde bulundu.

Burada Vali Dağlı başkanlığında Havza OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri değerlendirildi.

Toplantının ardından Dağlı, Havza OSB'de yatırım yapan iş insanlarıyla bir araya geldi.

Daha sonra Vali Dağlı, Havza OSB'den yer talebinde bulunan yeni yatırımcılarla tek tek görüştü.

Vali Zülkif Dağlı, programının son bölümünde ise Kaymakam Nayman, Belediye Başkanı Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal ile Ladik Akdağ Sulama Birliği Başkanı Ümit Çataloğlu'nun da yer aldığı sulama birliği toplantısına katıldı.

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