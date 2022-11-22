Bafra'da SASKİ tarafından içme suyu ve kanalizasyon çalışması yürütülüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 110 milyon lira maliyetle içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması yürütüldüğü bildirildi.

Yürütülen çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, ilçede altyapıya bu ölçekte bir yatırımın ilk defa yapıldığını vurguladı.



İlçede her yağmur sonrası yaşanan su baskını sorununa neşter vuracak yatırımın aynı zamanda asbestli su borularının da değişecek olması açısından önem taşıdığını belirten Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak çalışmalara destek oluyoruz. Yaklaşık 15 kilometre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşenecek, peşinden yaklaşık 115 kilometre içme suyu hatları değişecek. Eş zamanlı olarak hem içme suyu hem de yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışması devam edecek." ifadesini kullandı.

Kılıç, temmuz ayında başlayan çalışmalarda zorunluluk arz eden bazı bölümlerle taleplerin değerlendirilmesi sonucu yapılan ilavelere göre içme suyu boru yenileme şebeke uzunluğunun 120 kilometre, yağmur suyu şebeke uzunluğunun 15,2 kilometre, atık su şebeke uzunluğunun ise 8,5 kilometre civarında olmasının öngörüldüğünü kaydetti.



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