Bitkisel atık yağın çevreye olumsuz etkileri öğrencilere anlatılacak

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SAMSUN (AA) - Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bitkisel atık yağın çevreye etkileri konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla, "Doğaya Vefa Projesi" hayata geçirilecek.



Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Çay, yaptığı açıklamada, bu eğitim öğretim yılında yürütülecek projenin müdür yardımcısı Orhan Yüztaş, kimya öğretmeni Pınar Yılmaz ve biyoloji öğretmeni Özlem Altunöz'ün koordinatörlüğünde gerçekleştirileceğini söyledi.



Proje ile bitkisel atık yağların çevreye etkileri konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Çay, bunun yanı sıra toplayacakları atık yağları geri dönüşüme kazandırmayı planladıklarını kaydetti.



Bir litre kullanılmış bitkisel atık yağın bir milyon litre içme suyunu kullanılmaz hale getirdiğini vurgulayan Çay, kullanılmış bitkisel yağların atık su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturduğuna dikkati çekti.



Atık yağların arıtma tesislerinin kirlilik yükünü artırarak işletme maliyetini yükselttiğine işaret eden Çay, "Evsel atıklarla karıştırılan atık yağlar, katı atık depolama sahalarında yangınlara da neden olmaktadır. Atık yağlar suya, kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplar su sistemine zarar verir, güneş ışığını engeller ve havadan suya oksijen transferini önler. Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine de zarar vermektedir." dedi.





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