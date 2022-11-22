Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.​​​​​​​



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