Amasya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Özgür Karataş Samsun'da defnedildi

SAMSUN (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro ekibini taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren Özgür Karataş, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Karataş'ın cenazesi Yaşardoğu Mahallesi'nde evinin önünde helallik aldıktan sonra, Kıranköy Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Karataş, burada kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Karataş'ın cenazesine, babası Ahmet Sabri, ikiz kardeşi Uygar, eşi Gamze Karataş, yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, mesai arkadaşları, tiyatro oyuncuları ve vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, sanat camiası ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak çok üzgün olduklarını dile getirdi. Kazada yaşamını yitirenlere rahmet dileyen İpekdal, "Üzgünüz, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." dedi.

Düşevi Oyuncuları ekibinden Cem Kaynar, Özgür'ün neşe dolu, herkese yardımcı olan biri olduğunu söyledi. Özgür'ün ikiz kardeşi Uygar Karataş'ın organizasyon şirketinde ona yardım ettiğini dile getiren Kaynar, "Tiyatrocuları ağırlamaktan, onlarla olmaktan çok memnundu, üç sene de bizim tiyatromuzda çalıştı. Teknik elemanlık yaptı, belli oyunlarda oynadı bize yardımcı oldu. Çok üzgünüz." diye konuştu.

Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da son oyunlarını sahneleyen tiyatro ekibinin içinde bulunduğu, Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmiş, sürücü Bektaş ile minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı.



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