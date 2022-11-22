Kavak OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kaymakam Faruk Atar ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu tarafından OSB Müdürlüğü hizmet binası önünde karşılandı.

Dağlı başkanlığında Kavak OSB Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Atar, Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, OSB Müdürü Mesut Aydoğdu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altınsoy ve Yatırım İzleme Müdürü Fatih Ercan katıldı.

Toplantıda, organize sanayi bölgesindeki çalışmalar ve gündemdeki diğer konular görüşüldü.

Kavak OSB'de 35 fabrikanın faaliyet gösterdiği, yapım aşamasında 7, proje aşamasında da 3 fabrika bulunduğu öğrenildi.





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