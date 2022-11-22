Çarşamba Belediyesinden miniklere boyama etkinliği

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Haftası dolayısıyla küçük çocuklar için etkinlik gerçekleştiriyor.



Çarşamba Belediyesi ekipleri, "Minik ellere dokunuyoruz" sloganıyla ilçedeki 19 kırsal mahalle okulunu ziyaret ederek çocuklarla ahşap boyama etkinliğinde buluşacak. Etkinlikte yüz boyama, müzik eğlence, palyaço ve pamuk şeker sürprizi de olacak.



Programın ilk durağı Çarşamba Ömerli Galip Öztürk İlkokulu oldu.

Belediye Başkanı Halit Doğan, çocukların gülen yüzlerini görmek, mutlu oldukları anlara tanıklık etmenin kendilerine mutluluk verdiğini dile getirerek, "Minik ellere dokunuyoruz' diyerek ilkokul öğrencilerimizle buluşuyoruz. Ahşap oyuncaklarını boyayan çocuklarımız palyaço eşliğinde müzikli eğlence ile keyifli anlar yaşıyor. Rengarenk boyalarla ahşap oyuncaklarını boyayan çocuklarımız, gün sonunda pamuk şekerleri ve gülen yüzleriyle evlerine dönmüş oluyor." ifadesini kullandı.





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