Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre doğumlara dikkat çekildi

SAMSUN (AA) - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde prematüre doğumlara dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.

Başhekim Doç. Dr. Ahmet Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada her 10 bebekten birinin 37. gebelik haftasını tamamlanmadan prematüre olarak doğduğunu söyledi.

Prematürenin nedenleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Şen, "Annedeki yetersiz beslenme, sigara kullanımı, geçirdiği hastalıklar nedeniyle çocuklarımız anne karnında yeterince beklemeden dünyaya geliyor. Tabii ki yeterince gelişemedikleri için yoğun bir desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Her anne dokuz ay karnında büyüttüğü bebeğini kucağına alıp koklamak ister. Ancak bu çocuklarımızı yoğun bir tedavi ve girişim süreci bekliyor. Bu konuda şanslıyız, hastanemizde çok tecrübeli yeni doğan ekibimiz var. Hastaneden çıktıkdan sonra da ailelerin bu çocukların bakımını çok iyi yapmaları lazım. Bu etkinlikler bu farkındalığı hepimize aşılıyor. Bu çocuklarımız da diğer çocuklarımız gibi normal bir hayat yaşamayı hak ediyorlar." dedi.

Yenidoğan uzman doktoru Ferhan İren ise, Türkiye'de her 10 bebekten birinin prematüre olarak doğduğunu hatırlatarak, "O yüzden minik kahramanların özel bir yenidoğan ünitesine, tecrübeli hemşirelere ve uzman doktorlara ihtiyacı var. Prematüre çocuklarımız uzun bir süreçten geçiyorlar. Özel bakım almaları lazım. Çok zor yollardan geçiyorlar, o kadar cesur ve hayata çok bağlılar ki potansiyelleri çok yüksek. Yetişkinlere, inanın, hayatla mücadele edin mesajı veriyorlar." ifadelerini kullandı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.