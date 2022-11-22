Salıpazarı ilçesinde öğretmenler için 55 meyve fidanı dikildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 55 meyve fidanı dikildi.

Tepealtı Mahallesi'ndeki Köy Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte 55 öğretmen, isimlerini verdikleri 55 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinlikte Kaymakam Burak Öz ve Belediye Başkanı Halil Akgül de birer fidan dikti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Doğa ve Fen Okulu Projesi, Matematik Yaşam Atölyesi ve ana sınıfı olarak planladıkları Köy Yaşam Merkezi bahçesinde Öğretmenler Günü hatıra meyve fidanı dikim etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.



Öğretmenlerin yetiştirdiği öğrenciler gibi dikilen fidanların da yetişerek gelecek nesillere nefes olacağını dile getiren Savaş, etkinliğe katılan öğretmenlere teşekkür ederek günlerini kutladı.

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Kuruçelik ve İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin de katıldı.





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