Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde ata çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçpınar Mahallesi'nde Hayrettin Yürük (33) kullandığı motosikletle yoluna çıkan ata çarptı.



Motosikletten düşerek yaralanan Yürük, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürük, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.





- Kaymakam Atar'dan 4-6 yaş Kur'an kursunda inceleme

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Kavak Ceza İnfaz Kurumu lojmanlarında açılan 4-6 yaş grubu Kur'an kursu hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Atar, çalışmalar hakkında kurs görevlilerinden bilgi aldı. Kaymakam Atar'ın incelemelerinde Kavak Müftüsü Yakup Belen de bulundu.





- Salıpazarı’nda örnek bahçe uygulamaları devam ediyor

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Kocalar Mahallesi'nde bulunan örnek fındık bahçesinde çalışma yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitimde fındıkta verim ve kalitenin artırılması için tekniğine uygun budama yapılması, fındık ocaklarında oluşan dip sürgününün kasım ve mayıs aylarında olmak üzere yılda iki defa alınması, yaşlı ve verimden düşmüş, aynı yöne giden, ocağın içini kapatan dalların kesilmesi, ocakta fazla dal olmaması, ocağın güneş ve hava almasının sağlanması gibi konularda dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.





- Havza Ziraat Odasında kenevir tanıtımı yapıldı

Havza Ziraat Odası ve bölgede kenevir üretimi yapan özel bir firma iş birliğiyle çiftçilere yönelik kenevir tanıtımı yapıldı.

Havza Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi mühendisi Fatmagül Kavut tarafından kenevir, endüstriyel kenevir tarımı, kenevirin kullanım alanları, kenevirin çevreye etkileri konularında bilgi verildi.

Daha sonra ise özel firma yetkililerince sözleşmeli kenevir ekimi hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Özgür Atala ile çiftçiler katıldı.





- TMO Salıpazarı'nda fındık alımını tamamladı

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, AA muhabirine, Belediye Başkanı Halil Akgül ile yaptıkları girişimler sayesinde ilçelerinde fındık alım merkezi açıldığını söyledi.

Bu sayede üreticilerin ürününü Çarşamba ilçesine götürmekten kurtulduğunu belirten Ersoy, "TMO, Salıpazarı ilçemizde fındık alımını tamamlayarak alım merkezini kapattı ancak üreticilerimiz, randevu alarak Çarşamba'daki TMO'ya fındık vermeye devam edebilir. Randevu konusunda üreticilerimize yardımcı oluyoruz." dedi.

TMO'nun Salıpazarı ilçesinde 912 üreticiden toplam 3 bin ton fındık alımı gerçekleştirdiğine işaret eden Ersoy, "Bu süreçte bizlerden yardımlarını esirgemeyen TMO Samsun Başmüdürü Derya Şahinler, Çarşamba TMO Ajans Müdürü Mehmet Otlak, müdür yardımcıları Oğuz Karaca ve Mustafa İspirli'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.





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