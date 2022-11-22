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Samsun'da balkondan düşen kadın 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

AA

Samsun'da balkondan düşen kadın 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

SAMSUN (AA) - Bafra'da balkondan düşerek ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Emirefendi Mahallesi Palmiye 3. Sokak'taki apartmanın birinci katından düşerek ağır yaralanan Sevim Korkmaz (34), Bafra Devlet Hastanesi'nde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

18 Kasım'da yaşadığı evin balkonundan düşmesi sonucu kafatası ve boynunda kırık meydana gelen Korkmaz, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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