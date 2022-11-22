Samsun'da balkondan düşen kadın 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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SAMSUN (AA) - Bafra'da balkondan düşerek ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Emirefendi Mahallesi Palmiye 3. Sokak'taki apartmanın birinci katından düşerek ağır yaralanan Sevim Korkmaz (34), Bafra Devlet Hastanesi'nde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

18 Kasım'da yaşadığı evin balkonundan düşmesi sonucu kafatası ve boynunda kırık meydana gelen Korkmaz, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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