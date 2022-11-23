Çarşamba'da refüjdeki işaret levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Birçok insan adını bile duymadı: O ise vücuttaki bütün pis kanı temizliyor, karaciğeri yeniliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde refüjde bulunan işaret levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Onur Beşir Ç. idaresindeki 57 AC 070 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde refüjde bulunan işaret levhasına çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.