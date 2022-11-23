Bafra'da Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası başladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvası başladı.

Bafra Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası'na öğretmenlerin oluşturduğu 8 takım katılıyor.



Bafra Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçı, İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi ile Kızılırmak Anadolu Lisesi arasında oynandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, önemli anlamı bulunan turnuvaya katılan ve diğer bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, turnuvaya katılanlara başarılar diledi.







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