Samsun'da 11 bin 300 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 11 bin 300 bandrolsüz makaron, 27 gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ile 10 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.T. hakkında adli işlem yapıldı.

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