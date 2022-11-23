Atıl araziyi tarıma kazandırmak isteyen liseye tohum desteği verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde atıl araziyi tarıma kazandırmak isteyen liseye, Büyükşehir Belediyesi tohum desteğinde bulundu.

Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, Alparslan Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Bakanlığına ait kullanılmayan 30 dekar alanı tarıma kazandırmak istedi.

Bununla ilgili bir proje hazırlayarak Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçen okula, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, arazi ekime hazır hale getirilerek tohum desteği sağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, AA muhabirine, her tohumun toprakla buluşması için çaba gösterdiklerini, bu noktada hazırlanan projelere destek verdiklerini söyledi.

Kanca, "Projeyi incelediğimizde Milli Eğitim Bakanlığına ait atıl olan bu arazinin buğday ekilerek değerlendirilmesini uygun gördük. İlk geldiğimizde çalılarla kaplıydı, otlardı her tarafı. Arazi temizlendikten sonra şu anki durumuna getirildi. Tesviye çalışmaları yapıldı. Otuz dekara 750 kilogram buğday desteği sağladık." dedi.

Buğdayın stratejik bir bitki olduğuna işaret eden Kanca, tarımsal üretim çalışmalarında yerli ve milli tohum çeşitlerini tercih ettiklerini vurguladı.

Kanca, ekim yapacakları arazide de kurak hava şartlarına dayanıklı ve verimi yüksek olan "kılçıklı buğdayı" tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Vedat Demir de atıl arazinin tarıma kazandırılması projesi kapsamında kendilerine destek veren Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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