Samsun'da şehit polis memurları kabirleri başında anıldı

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SAMSUN (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde geçen yıl 20 Kasım'da denetim noktasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan, Alaçam ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Ceylan için Göçkün Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen programa şehidin yakınları ile Alaçam İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Erol Can Keskin, Polis Merkezi Amiri Tuncay Ocak, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin babası emekli imam İlyas Ceylan, kayınpederi emekli imam Nurettin Baş, Göçkün Merkez Camisi imamı Mustafa Er'in okuduğu Kur'an ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görev yaparken 21 Kasım 1994'te polis aracının başka bir araçla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Recep Çakmak için, şahadetinin 28 yılında Bafra ilçesindeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Kalaycılı Mahallesi'ndeki kabristanlıkta düzenlenen programa şehidin yakınları ile TÜGŞAV Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve vatandaşlar katıldı. Vakfın fahri imamı Necattin Boyun'un okuduğu Kur'an'ın ardından dua edildi.





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