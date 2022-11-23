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Samsunspor, 11 sezondur Süper Lig hasreti çekiyor

AA

Samsunspor, 11 sezondur Süper Lig hasreti çekiyor

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Türk futbolunun köklü kulüplerinden Yılport Samsunspor, 11 sezondur Süper Lig hasreti çekiyor.

Türk futboluna önemli futbolcular ve teknik adamlar yetiştiren Samsun ekibi, bugüne kadar Süper Lig'de toplam 30 sezon mücadele etti.

Süper Lig'den 7 kez düşen ve farklı sezonlarda yeniden yükselen kırmızı-beyazlı ekip, son olarak 2010-2011 sezonunda yükseldiği Süper Lig'den bir sonraki sezon yeniden bir alt lige düşmüştü. Karadeniz ekibi, son 11 sezondur yeniden Süper Lig'e yükselebilmek için mücadele ediyor.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine, göreve geldiği ilk günden itibaren Samsunspor'un yerinin Süper Lig olduğunu söylediğini belirtti.

Sahadaki performansları ve taraftarlarıyla ortaya koyacakları futbol, alacakları sonuçlarla bu söylemi desteklemeleri gerektiğine işaret eden Eroğlu, "Bu lig, gerçekten zor bir lig. Bunun için çok çalışıp sezon sonu Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e inşallah çıkartacağız." dedi.

Samsunspor'un Türk futboluna Tanju Çolak, Serkan Aykut, Celil Sağır gibi pek çok oyuncu yetiştirdiğinin altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Transfer ettiği birçok oyuncu da Türk futbolunda marka oldu ama yıllardır kulübün düştüğü durumdan dolayı yeni oyuncuları Türk futboluna kazandıramadı. Son 4 yıldır tüm plan ve programların şampiyonluk üzerine kurgulanması, ister istemez genç oyuncuların şansını biraz düşürdü ama ben geldikten sonra Yunus Emre Çift, Muhammet Ali Özbaskıcı, Polat Yaldır gibi genç oyunculara şans vermeye başladık. Benim futbol görüşüm şöyle ki şampiyonluk hedefine gitmek çok önemli ama bunu kendi akademinden genç oyuncularınla başarabilme şansın var. Avrupa'da bunun çok örneği var. Çok değerli bir akademimiz var. Kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım'ın tesisleşme ve markalaşma anlamında Samsunspor Futbol Akademisine yaptığı yatırım, orada çalışan değerli isimlerle akademiyi de değerli kılmak önemli."


- "Şampiyonluğa giderken bile genç oyuncularla bunu başarabilmek istiyoruz"


Altyapıdan oyuncu çıkarmanın bir anda mümkün olmadığına dikkati çeken Eroğlu, "Bu, biraz sabır işi. Bir ağaç diksen bir yılda büyümüyor, 5-10 yıla ihtiyaç var. Hedefimiz şampiyonluk ama şampiyonluğa giderken bile genç oyuncularla bunu başarabilmek istiyoruz. Avrupa'da bunun çok örneğini görüyoruz, biz de yapmak istiyoruz. Son maçlarda Yunus Emre, Muhammet Ali, Polat'ın verdikleri katkı, alttan gelen Bedirhan, Enes, Taha gibi oyuncuların takıma katılması ve başarıda deneyim kazanması, bize ileriki süreçte katkı sağlayacak. Amacımız Samsunspor'un bu ekolünü yeniden oluşturmak. İlk hedefimiz Süper Lig ve bunu yaparken genç oyuncuların da bu süreçte görev alması." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, taktiksel anlamda tek bir düzen üzerinden değil, farklı stratejiler, farklı taktiksel formasyonlar ve farklı dizilişler üreterek hedefe gitmeye çalıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Oyuncularımızla hem antrenmanda hem de maçta olsun, çalışma ve gelişim bizi başarıya götürecektir. Benim yıllardan beri bir başarı formülüm var. 'Gelişim, takım mühendisliği, sistem (GETS)' adını verdiğim formül. Futbolcunun gelişmesi, teknik direktörün gelişmesi... Geldiğimiz noktada birçok oyuncuda bu gelişimi görüyoruz, oyunun geliştiğini görüyoruz ve tabii ki takım mühendisliği. Kendi bütçene göre en iyi takımı kurmak. Takımın güçlü olduğu yerler var ve buraya oyuncu transfer ediyorsun. Bu yanlış. Zayıf olduğun, eksik gördüğün yerlere transfer etmek zorundasın. Türkiye'de bu, maalesef kulüplerce yanlış uygulanıyor. Bir de sistem. Sistem seni başarılı kılıyor. Oyuncu odaklı merkezden seni çıkarıyor, geleceğe yönelik istikrarı yakalama anlamında güven sağlıyor."

Hüseyin Eroğlu, Dünya Kupası ile ilgili de değerlendirmede bulunarak, "Beklentiler, Messi'nin ne yapacağında. Maradona'dan sonra çok değerli bir isim. Her kupayı aldı, bir bu kupa kaldı ama benim favorim Almanya. Kupayı alırlar mı bilmiyorum ama birçok takımı eleyecekler diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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