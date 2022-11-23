Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.H'nin kullandığı 55 GS 424 plakalı otomobil, Kılıçdede Mahallesi Kılıçdede Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ç'ye (69) çarptı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Ayşe Ç, tedavi altına alındı. Sürücü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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