AK Partili Karaaslan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Karaaslan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

AA

AK Partili Karaaslan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, öğrencilerini kendi evlatları gibi gören ve en donanımlı şekilde geleceğe hazırlanmaları için büyük sorumluluklar üstlenen öğretmenlerin, herkesin hayatında müstesna bir yeri bulunduğunu belirtti.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarının yüreğiyle, aklıyla ve vicdanıyla öğrencilerinin rehberi olan öğretmenlerin maharetli ellerinde yetiştiğine işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz, eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında üstün bir gayret ortaya koyuyor. Bizler de eğitimde kalitenin daha da artırılması için durmadan çalışıyoruz. Yirmi yıl önce milletimizin teveccühüyle göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim olarak belirlemiştik, 2002'den bugüne eğitim konusundaki önceliğimiz değişmedi. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda pek çok reformu hayata geçirdik. Toplam 750 bin yeni atamayla öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkartarak eğitimci başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık. En değerli yatırımın eğitime ve insana yapılan yatırım olduğu düşüncesiyle bugün de aynı hassasiyet ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz."

Öğretmenlerin milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirdiğini ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Ülkesine ve milletine hizmet etme bilincine sahip, Türkiye'yi bugünden daha aydınlık yarınlarına taşıma gayretini yüreğinde taşırken ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil edecek, sanatta, sporda, edebiyatta, bilim ve teknolojide dünyaya yön verecek donanıma sahip nesiller yetiştirmek için çalışan kıymetli öğretmenlerimizi hürmetle selamlıyorum. Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın, Arzu Özsoy ve Ayşenur Alkan gibi gencecik yaşında hain terör örgütleri tarafından şehit edilen öğretmenlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başında şehit düşmüş ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi minnetle anıyor, vatanımızın dört bir köşesinde görevini ifa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI; KAZA ...
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; ...
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Samsunspor, 11 sezondur Süper Lig hasreti çekiyor
YEREL HABERLER Samsunspor, 11 sezondur Süper Lig hasreti çekiyor
Samsun'da şehit polis memurları kabirleri başında anıldı
YEREL HABERLER Samsun'da şehit polis memurları kabirleri başında ...
Atıl araziyi tarıma kazandırmak isteyen liseye tohum desteği verildi
YEREL HABERLER Atıl araziyi tarıma kazandırmak isteyen liseye tohum ...
Samsun'da 11 bin 300 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 11 bin 300 filtreli sigara kağıdı ele ...
Bafra'da Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Bafra'da Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası başladı
Çarşamba'da refüjdeki işaret levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'da refüjdeki işaret levhasına çarpan ...
Samsun'da balkondan düşen kadın 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da balkondan düşen kadın 4 günlük yaşam ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Salıpazarı ilçesinde öğretmenler için 55 meyve fidanı dikildi
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde öğretmenler için 55 meyve fidanı ...
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre doğumlara dikkat çekildi
YEREL HABERLER Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre ...
Samsun Emniyet Müdürü Urhal, AB ve Türkiye'de kolluk gözetim sistemi raporu hazırladı
YEREL HABERLER Samsun Emniyet Müdürü Urhal, AB ve Türkiye'de kolluk ...
Çarşamba Belediyesinden miniklere boyama etkinliği
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesinden miniklere boyama etkinliği
Kavak OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kavak OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Kazada ölen tiyatrocu Özgür Karataş, Samsun´da toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen tiyatrocu Özgür Karataş, Samsun´da ...
Samsunspor'un İngiliz futbolcusu Kadeem Harris son haftalardaki sonuçlardan memnun
YEREL HABERLER Samsunspor'un İngiliz futbolcusu Kadeem Harris son ...
Amasya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Özgür Karataş Samsun'da defnedildi
YEREL HABERLER Amasya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Özgür ...
(Görüntülü) KARKAMIŞ&#039;TA ROKETLİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN AYŞENUR ALKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARKAMIŞ'TA ROKETLİ SALDIRIDA ...
(Görüntülü) KAZADA ÖLEN TİYATROCU KARATAŞ, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZADA ÖLEN TİYATROCU KARATAŞ, SON ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Bitkisel atık yağın çevreye olumsuz etkileri öğrencilere anlatılacak
YEREL HABERLER Bitkisel atık yağın çevreye olumsuz etkileri ...
Bafra'da SASKİ tarafından içme suyu ve kanalizasyon çalışması yürütülüyor
YEREL HABERLER Bafra'da SASKİ tarafından içme suyu ve kanalizasyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.