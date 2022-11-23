AK Partili Karaaslan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, öğrencilerini kendi evlatları gibi gören ve en donanımlı şekilde geleceğe hazırlanmaları için büyük sorumluluklar üstlenen öğretmenlerin, herkesin hayatında müstesna bir yeri bulunduğunu belirtti.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarının yüreğiyle, aklıyla ve vicdanıyla öğrencilerinin rehberi olan öğretmenlerin maharetli ellerinde yetiştiğine işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz, eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında üstün bir gayret ortaya koyuyor. Bizler de eğitimde kalitenin daha da artırılması için durmadan çalışıyoruz. Yirmi yıl önce milletimizin teveccühüyle göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim olarak belirlemiştik, 2002'den bugüne eğitim konusundaki önceliğimiz değişmedi. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda pek çok reformu hayata geçirdik. Toplam 750 bin yeni atamayla öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkartarak eğitimci başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık. En değerli yatırımın eğitime ve insana yapılan yatırım olduğu düşüncesiyle bugün de aynı hassasiyet ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz."

Öğretmenlerin milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirdiğini ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:



"Ülkesine ve milletine hizmet etme bilincine sahip, Türkiye'yi bugünden daha aydınlık yarınlarına taşıma gayretini yüreğinde taşırken ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil edecek, sanatta, sporda, edebiyatta, bilim ve teknolojide dünyaya yön verecek donanıma sahip nesiller yetiştirmek için çalışan kıymetli öğretmenlerimizi hürmetle selamlıyorum. Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın, Arzu Özsoy ve Ayşenur Alkan gibi gencecik yaşında hain terör örgütleri tarafından şehit edilen öğretmenlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başında şehit düşmüş ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi minnetle anıyor, vatanımızın dört bir köşesinde görevini ifa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum."

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