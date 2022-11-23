Havza'da lise öğrencilerine siber zorbalık semineri verildi

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SAMSUN (AA) - Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince lise öğrencilerine "Siber Zorbalık Nedir?" konulu seminer verildi.

Havza Fen Lisesi ve Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi'nde verilen seminerde, öğrencilere siber zorbalığın tanımı ve kapsamı anlatılarak, siber zorbalık örnekleri hakkında bilgiler verildi.

Polis, öğrencilere siber zorbalıkla karşılaştıklarında neler yapabilecekleri hakkında bilgi vererek, " Rahatsız eden kişiyle iletişiminize son verin, hesaplarınızı korunaklı hale getirin, herkesin erişimine açmayın, zorbalık ısrarla devam ediyorsa güvendiğiniz kişilere ve ebeveynlerinize durumu anlatın, zorbalığa maruz kaldığınız platformlara gerekli şikayetleri yapın, bu hesapları ya da kişileri bildirin, tehlike altında olduğunuzu hissettiğinde resmi makamlara gerekli şikayetlerde bulunun" uyarısı yaptı.

Seminer sonunda öğrencilere siber zorbalıkla ilgili broşür dağıtıldı.

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