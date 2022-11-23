Samsun'da 54 bin 520 bandrolsüz makaron ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 54 bin 520 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.



Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir kişiye kargoyla bandrolsüz makaron geleceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 53 bin 600 boş, 920 dolu makaron, 4 nargile tütünü ve bir kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.S, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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