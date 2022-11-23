Samsun'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ş.Ş'nin kullandığı 55 GZ 419 plakalı otomobil, Tekkeköy Kavşağı viyadük altında Adil Topal idaresindeki 55 AIT 736 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrulan otomobil kavşakta bekleyen F.S. yönetimindeki 27 ABH 035 plakalı otomobile çarparak durabildi.



Kazada yaralanan Adil Topal ile Ş.Ş, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Topal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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