Vali Dağlı, Terme ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Terme'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Dağlı, Terme Hükümet Konağı'nda Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç ile daire müdürleriyle, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Dağlı ile Maytalman ve Kılıç, hayırsever iş insanı Burhan Kır tarafından yaptırılan 1500 kişilik Merkez Yeni Cami'nin inşaatında inceleme yaptı.



Dağlı, Terme Öğretmenevi olarak hizmet verecek binada devam eden çalışmalarla açılması planlanan sağlık ocağını da inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Dağlı, ilçede vatandaşlarla da sohbet etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.