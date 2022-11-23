Samsun'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekipleri, traktör kazalarını önlemek amacıyla traktör sürücülerine 100 reflektör dağıttı.

Traktörlerin karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekiplerinin, Bafra ilçesi Çetinkaya Mahallesi'nde traktör sürücülerine reflektör dağıtımı için tören düzenlendi.

Ekipler, tarım araçlarının güvenli kullanımı, reflektör kullanmanın önemi ve gerekliliği, tarım araçlarının gece kara yolunda kullanımı, rops demiri ve emniyet kabininin önemi, traktörlerde görünürlüğü sağlayan çakar lamba ve ışık donanımının kullanılması, tarım araçlarında bulundurulması zorunlu gereçler ve kullanılması, "Pat-Pat" diye tabir edilen tarım araçları ile kara yoluna çıkılmaması sadece tarım alanlarında kullanılması ve genel trafik kuralları hakkında traktör sürücülerini bilgilendirdi.



Seminerin ardından traktör sürücülerine broşür ve 100 reflektör dağıtıldı. Üçgen reflektörler jandarmanın da yardımıyla römorklara takıldı.

Jandarma Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, 2021- 2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı, Tarım Araçları Güvenli Kullanım Projesi ve Reflektör Tak Görünür Ol Projesi kapsamında seminer ve reflektör dağıtımının devam edeceğini bildirdi.

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