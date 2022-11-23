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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 31 Aralık'ta sona ereceğini, bu nedenle bu tarihe kadar çiftçilerin bilgilerini güncellemeleri gerektiğini belirtti.

Genç, AA muhabirine, yeni yönetmeliğe göre artık ÇKS kayıtlarının e-Devlet üzerinden yapıldığını hatırlattı.

Çiftçinin, bağlı olduğu odaya başvurup çiftçiliğe devam ettiğini beyan etmez ve bilgilerini güncellemezse pasif duruma düşeceğine işaret eden Genç, "Pasif konuma düşen çiftçilerimiz destekleme alamayacak. Güncelleme yapmayan üyelerimiz pasife çekilerek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bildirilecek. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için 31 Aralık'a kadar odamıza gelerek bilgilerini güncellemeleri gerekmekte." dedi.

Odalarında görevli personelin çiftçilerin e-Devlet üzerinden ÇKS kayıtlarını yapmalarına da yardımcı olduğunu anlatan Genç, "Çiftçilerimizin desteklerden faydalanabilmeleri için ÇKS ve oda kayıtlarını güncellemelerini son güne bırakmadan yapmaları önemli." ifadesini kullandı.

- Çarşamba'da Öğretmenler Günü resim sergisi

Çarşamba Tarihi Köprüsü'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenlerin yaptığı resimlerin sergisi açıldı.

Sergi açılışında tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Kaymakam Şükrü Yıldırım, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitilmesinde büyük emekleri olan ve kutsal öğretmenlik mesleğini yerine getiren öğretmenlerimizin kendi yaptıkları serginin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizin emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya katıldı.

- Çarşamba'da fındık piyasası

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındığın kilosunun tüccar tarafından 48-49 liraya alındığını ve fındık piyasasında bir hareketlenme olduğunu söyledi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, fındık fiyatlarında artış olduğuna dikkati çekti.

Bu durumun çiftçiyi memnun ettiğini belirten Aydemir, "Sezon başlangıcında fındık fiyatı tüccarda 42-43 lira civarındaydı. Ancak bugüne baktığımızda piyasada bir hareketlilik var ve fındığın kilosu şu anda tüccarda 48-49 liradan alınıyor. Fındık fiyatının artan girdi maliyetlerine rağmen bir nebze de olsa memnun ettiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımlarına devam ettiğini bildiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Türkiye’de 2022 yılı fındık rekoltesi 765 bin ton olarak tahmin ediliyor ve bu rakam Samsun’da da 112 bin ton olarak tahmin ediliyor. TMO da 5 yıldır randevulu bir şekilde üreticinin fındığını alıyor. Son aldığımız verilere göre TMO bu yıl tüm Türkiye genelinde yaklaşık 200 bin ton fındık alımı gerçekleştirdi."

- Kaymakam Atar emekli öğretmenleri ziyaret etti

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler Rıfat Demir ve Alaattin Sarı'yı ziyaret etti.

Atar, emekli öğretmenler Demir ve Sarı ile sohbet etti. Emekli öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Atar, öğretmenliğin sabır, hoşgörü ve emek isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirtti.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve 19 Mayıs İlkokulu Ali Çalışıcı da bulundu.

- Bafra'da fındık budama eğitimi

Bafra ilçesinde fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere budama, gübreleme, toprak numunesi alma ve kompost yapımı eğitimleri verildi.

Köseli Mahallesi'nde fındık bahçelerine rehabilitasyon projesi kapsamında verilen eğitimde üreticilere uygulamalı olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ferhat Fırtına tarafından fındık budama ve gübreleme teknikleri anlatıldı.

Köseli Mahallesi’nde eskiden tütün yapıldığını belirten mahalle muhtarı Selim Türköz, artık fındık üretiminin olduğunu, fındık üreticiliği hakkında bilmediklerini öğrendiklerini, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasından memnun kaldıklarını belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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