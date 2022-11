Samsun Valisi Dağlı: "Son bir ayda 71 mantar zehirlenme vakamız oldu"

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte son bir ayda 71 mantar zehirlenme vakası olduğunu söyledi.

Dağlı, Terme Belediyesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde yürüttüğü "Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi" kapsamında hayata geçirilen mantar üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Terme için güzel bir proje olduğunu vurgulayan Dağlı, "Projenin maliyeti 4,5 milyon lirayı buldu. Bunun yarısı OKA, 2 milyon lirası da Terme Belediyesi tarafından karşılandı. Burada kültür mantarı üretiminin önünü açmak amacındayız." dedi.

Kadın üreticilerin işi öğrendikten sonra devamlılığın sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Dağlı, "Kendilerine bu çadırları kiralıyoruz, ardından kendi işlerini yapmaları suretiyle kendi çadırlarını oluşturacaklar. Burası hem eğitim hem öğrenme yeri. Yaparak öğrenecekler, ardından kendi işlerini kendi yerlerinde yapacaklar." diye konuştu.

Mantarın protein açısından değerli bir besin olduğuna işaret eden Dağlı, "Mantar tüketiminin ülkemizde gerçekten çok iyi karşılığı var. Bu manada belediyemizin OKA ile yaptığı projeyi başından beri destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Projenin büyümesi için yeni çalışmalar da yapacağız. Kadın üreticilerimizin burada öğrendikten sonra kendi yerlerinde bunu devam ettirmeleri önemli." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, mantar denilince akla zehirlenmeler de geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz bir ay boyunca özellikle zehirlenme vakalarında ülkemizde can kayıpları da verdik maalesef. Bildiğim kadarıyla 15'in üzerinde can kaybı oldu değişik illerimizde. Allah'a şükür Samsun'umuzda can kaybı olmadı ama son bir ayda 71 mantar zehirlenme vakamız oldu. Bu azımsanmayacak bir rakam. Bunlar hastanelerimizde tedavi görmek suretiyle sağlıklarına kavuştu, halen yatanlarda da var. Çünkü bu, çok ciddi zehirlenmeye yol açıyor. Bu işin şakası yok. Bu manada kültür mantarı, istiridye mantarı gibi ürettiğimiz mantarların tüketilmesi son derece önemli. Aksi takdirde doğadan toplayacağımız mantarlardan ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz. Bu konu da duyarlı olmaya tüm vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi davet ediyorum."

Vali Dağlı'ya incelemelerinde Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti.





