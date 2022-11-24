Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden 24 Kasım Öğretmenler Günü klibi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları video kliple 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlandı.

Tekkeköy Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Öğretmenimle Söylüyorum Projesi" kapsamında 12 öğretmen ve 12 öğrenci "Benim Adım Öğretmen" şarkısını Tekkeköy ilçesinin tarihi ve turistik yerlerinde seslendirerek video klip hazırlandı. Video klip, kurumların sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Söz ve müziği Aysel Cihan Karaman'a ait "Benim Adım Öğretmen" şarkısının sözleri ise şöyle:

"Bilginin ışığında yükselecek bu vatan, benim adım öğretmen, bana emanet vatan, isterse bir şehirde ya da bir dağ köyünde, benim adım öğretmen, gezerim belde belde, kolum, kanadım, lafım bilgi, bende bitmez coşar sevgi, başöğretmen izinde, yılmaz yürür bu Türk genci, kolum, kanadım, lafım bilgi, bende bitmez coşar sevgi, memleket sevdasıyla, yılmaz yürür bu Türk genci."

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