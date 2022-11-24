Mahir öğretmen dersleri eğlenceli hale getirip öğrenmeyi kolaylaştırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahir öğretmen dersleri eğlenceli hale getirip öğrenmeyi kolaylaştırıyor

AA

Mahir öğretmen dersleri eğlenceli hale getirip öğrenmeyi kolaylaştırıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Mahir Çuğu, derslerini çeşitli etkinliklerle eğlenceli hale getirip öğrenmeyi kolaylaştırıyor.

Yaşar Doğu İlkokulu'nda görevli Çuğu, bestelediği şarkılarla özellikle matematik derslerini çocukların daha kalıcı şekilde öğrenmesini sağlıyor.

"Bakkal Amca" ismini verdiği kuklayı da kullanarak öğrencilerin ilgisini çeken Çuğu, zaman zaman farklı enstrümanlar çalarak ders işliyor.

Önemli gün ve haftalarda değerler eğitimini aşılayabilmek için çocuklarla tiyatro senaryosu yazan Çuğu, senaryoyu da oyun haline getirip sınıfta öğrencileriyle sahneliyor.

Çuğu, AA muhabirine, dersleri eğlenceli hale getirerek hem kendisi hem de çocukların güzel vakit geçirmesini sağladığını söyledi.

Sadece sunuş şekliyle anlatılan derslerin kalıcı olmadığını belirten Çuğu, "Önemli olan öğrenmeyi öğretmek, öğrenmeyi sevmek, okumayı sevmek. Ben çocuklara balık tutmayı öğretmeye çalışıyorum, tutup hazır vermek istemiyorum. Çocuklarda şöyle bir psikoloji vardır; bir şeyi onun için yaparsanız kendisi hiçbir zaman öğrenemez." ifadesini kullandı.

Çocuklara yardımcı olunabileceğini, destek verilebileceğini, işlerinin kolaylaştırılabileceğini ama yapabilecekleri şeylerin onlar adına yapılmaması gerektiğini vurgulayan Çuğu, şöyle devam etti:

"Çocukların eğlenerek bir şeyi başarmaları, başarı duygusunu hissetmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri, hayatlarında çok önemli yer tutuyor. Bu başarıya erişen çocuk zaten kendi kapasitesini genişletiyor, konfor alanını aşarak keşiflere çıkıyor. Sonuçta amacımız ülkemize, vatanımıza, yurdumuza her şeyden önce iyi, dürüst, namuslu insanlar yetiştirmek. Daha sonra sorgulayan, bilinçli, yardımsever, özverili insan oluşuyor zaten. Duygusal bağ kurmak gerekiyor çocuklarla. Duygusal bağ kurduğun zaman, öğrettiğin kalıcı oluyor. Diğer türlü öğrettiğin sıradan oluyor. Çocuk bir şeyi mecbur olduğu için öğrenmemeli, istediği, merak ettiği için öğrenmeli."

- "Kalbine erişebilirseniz, o çocuğu fethetmişsinizdir"

Çuğu, derste sanat dallarından faydalandığını dile getirerek, "Sanat bir çocuğun kendisini ifade etmesi için çok önemli. Açılan bir kapı var, kendini gerçekleştirme sürecine giden kapı. O kapı sanatla açılabiliyor, başka şeyle değil. Bir insanın kalbine erişebilirseniz, o çocuğu fethetmişsinizdir. Onda başarmak istediğiniz şeylerin yüzde 90'ını zaten yapmışsınızdır." diye konuştu.

Sınıf öğretmenliğinin öğretmenlik mesleği içinde ayrı yerinin bulunduğuna işaret eden Çuğu, şunları kaydetti:

"Senin her dersine giren, senin her şeyinle ilgilenen, anneden babadan sonra evin her daim konuğu olan bir kişi. Hepimizin ilkokul öğretmeninin evimizde fotoğrafı vardır. Sınavları okurken 100 verdiğim öğrenci olduğunda ayağa kalkıp göbek atıyorum. 'Bunu da başardık, bu öğrenci de şunu yaptı, bu bilgiyi de verebildik' diye. Hem kişilik hem de öğretim kazanımlarını verebilmek başarı ama nerede ve nasıl olursa olsun, öğrencilerime her zaman güveniyorum. Gelecekte ülkemizin hayırlı, iyi vatandaşları olacaklar."

Öğrencilerden Muhammet Ali Us ise "Dersler çok keyifli geçiyor. Bakkal Amca ve şarkılarla ders anlatması, bizim daha iyi algılamamızı sağlıyor." dedi.

Emine Altunay da öğretmeninin konuları şarkılar ve kuklalarla anlattığını, böylece derslerin daha eğlenceli geçtiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden 24 Kasım Öğretmenler Günü klibi
YEREL HABERLER Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden 24 Kasım ...
Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı (2)
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı (2)
Samsun Valisi Dağlı: "Son bir ayda 71 mantar zehirlenme vakamız oldu"
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı: "Son bir ayda 71 mantar ...
(Görüntülü) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
(Görüntülü) VALİ DAĞLI: BU YIL SAMSUN&#039;DA 71 MANTAR ZEHİRLENMESİ VAKASI OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) VALİ DAĞLI: BU YIL SAMSUN'DA 71 ...
Samsun'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı
YEREL HABERLER Samsun'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine ...
GÜNCELLEME - Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin parası ve telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin ...
Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin parası ve telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kovayla yüzüne su döktükleri kişinin parası ve ...
Vali Dağlı, Terme ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Dağlı, Terme ilçesinde ziyaret ve incelemelerde ...
Vali Dağlı: Bu yıl Samsun'da 71 mantar zehirlenmesi vakası oldu
YEREL HABERLER Vali Dağlı: Bu yıl Samsun'da 71 mantar zehirlenmesi ...
Samsun'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı ...
Samsun'da 54 bin 520 bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 54 bin 520 bandrolsüz makaron ele geçirildi
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyecek
YEREL HABERLER Samsun Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" ...
Havza'da lise öğrencilerine siber zorbalık semineri verildi
YEREL HABERLER Havza'da lise öğrencilerine siber zorbalık semineri ...
AK Partili Karaaslan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Karaaslan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü ...
(Görüntülü)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI; KAZA ...
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; ...
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Samsunspor, 11 sezondur Süper Lig hasreti çekiyor
YEREL HABERLER Samsunspor, 11 sezondur Süper Lig hasreti çekiyor
Samsun'da şehit polis memurları kabirleri başında anıldı
YEREL HABERLER Samsun'da şehit polis memurları kabirleri başında ...
Atıl araziyi tarıma kazandırmak isteyen liseye tohum desteği verildi
YEREL HABERLER Atıl araziyi tarıma kazandırmak isteyen liseye tohum ...
Samsun'da 11 bin 300 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 11 bin 300 filtreli sigara kağıdı ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.