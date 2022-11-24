Samsun'da şüpheli bavuldan yiyecek ile giyecek eşyaları çıktı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da oturağa bırakılan şüpheli bavul, fünyeyle patlatıldı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan bir oturağın üzerinde şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine polis, çevrede önlem aldı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, olay yerine bomba imha uzmanı çağırdı.

Fünyeyle patlatılan bavuldan yiyecek ile giyecek eşyaları çıktı.





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