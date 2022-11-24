Samsun'da çöp döküm sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde çöp döküm sahasında çıkan yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Teknepınar mevkisindeki çöp döküm sahasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine giden Samsun Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve Samsun Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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