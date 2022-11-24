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Havza’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi

AA

Havza’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi

SAMSUN (AA) - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman başkanlığında gerçekleştirildi.

Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kaymakam Nayman, toplumda kadına karşı şiddetin önüne geçilmesinin olmazsa olmazının eğitim olduğunu söyledi.

Kadına karşı şiddete karşı cezai ve idari olarak üzerlerine düşeni hassasiyet içinde yaptıklarını ifade eden Nayman, "Bu konunun hem kanuni hem ahlaki yönden sıkı takipçisiyiz. Şiddetin her türlüsü kötüdür. İnsanlık barış, kardeşlik ve huzur istiyorsa, cennet kimin ayaklarının altındaysa ona olması gereken saygıyı, hürmeti göstermek durumunda. Kurumlar olarak halkımızda konu ile ilgili olarak farkındalık oluşturacak çalışmalarımıza ağırlık vermeliyiz. Kadın Destek Uygulamasının (KADES) kadınlarımıza tanıtılması şiddetin önlenmesi için önemli." dedi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü çalışanları tarafından Kadına Yönelik Şiddet Mücadele Koordinasyon Planı sunumu yapılarak nelerin şiddet olduğu, şiddete maruz kalındığında nerelere başvuruda bulunulabileceği, şiddetin türleri, şiddetin çocuklara etkileri gibi konularda bilgiler verildi.

Toplantıda KADES uygulaması, elektronik kelepçe uygulaması, şiddet uygulayana yönelik alınacak tedbir kararlarının uygulanması, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının kayıt ve risk formu, kadın konuk evi açılması, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Birimi (ADM) tanıtımın yapılması ve farkındalık çalışması yapılması, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) kapasitesinin artırılması, Polis ve jandarma birimlerinin kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinin kapasitelerinin artırılması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısının daha sık toplanması konuları görüşüldü.

Toplantının son bölümünde ise Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda 2022 yılında paydaş kurumlar ile işbirliğinde yapılan çalışmalar neticesinde 5 milyon erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimlerinin verilmesini amaçlayan Kadına El Kal-Ka-Maz kampanyasının çalışmaları kapsamında 3 bin 632 erkeğe ulaşıldığı, gerekli rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarının yapıldığı ve çalışmaların tamamında şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinin benimsediği belirtildi.

Toplantı, paydaş kurumların 2023 yılında yapmayı planladıkları çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi.

Toplantıya, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Kurt, Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

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