Samsun'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda 28 bin kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen E.Ç. ile ilgili çalışma yürüttü.

E.Ç'nin kullandığı aracı Denizevleri Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada 28 bin kapsül sentetik ecza hap geçirdi.

Olayın devamında uyuşturucuyla ilgisi olduğu tespit edilen M.C.A.Ö. de İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

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